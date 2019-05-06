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عاجل.. شريف مدكور يجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:26 م
عاجل.. شريف مدكور يجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني
شريف مدكور
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الفجر الفني
 
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يخضع الإعلامى شريف مدكور إلى عملية جراحية فى مستشفى الدار الشفاء بعد الإعلان عن تعرضه إلى الإصابة بالسرطان فى القولون. 


وكشف شريف أنه سيخضع لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان 2019، وداخل مستشفى حكومي، من خلال أطباء مصريين، قائلا "أنا قاصد ده لأني واثق جدا في الطب في مصر".


وقال شريف فى لقاءات تليفزيونية إنه تعرض لنزيف وعندما توجه للكشف تم إجراء منظار له، واكتشفوا ورمًا في القولون، فأخذوا منه عينة وأخبروه أنه ورمًا خبيثًا، ولا بد من إجراء عملية جراحية، موضحًا أن توجه لمستشفى دار الشفا في اليوم التالي، وشرح له الطبيب حالته المرضية بالتفصيل وماذا سيتم إجراؤه.
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