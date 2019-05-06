دينا: خيرت الشاطر منعني من الرقص

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كشفت الفنانة دينا، تفاصيل واقعة منعها من الرقص في أحد الأفراح بأمر من الإخواني خيرت الشاطر، قائلة: "الفرح كان شغال وجه معاد فقرتي وفي شخصية دخلت الفرح ومنعوني أرقص".



وتابعت "دينا"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الإثنين،: "دخل خيرت الشاطر الفرح وقال مش عايز رقص، رغم أنه كان فرح ميكس وليس ديني".



وأوضحت أن الفرح كان لأحد الإخوان ولكن العروس كانت تريدها ترقص، معلقة: "ولكن إحنا ماسكتناش واتخذنا إجراءاتنا القانونية".

