قائد الطائرة الروسية المنكوبة يكشف سبب الكارثة

عزا قبطان طائرة ايروفلوت التي اشتعلت فيها النيران مساء أمس الأحد، لدى هبوطها الاضطراري في مطار بموسكو ما أسفر عن 41 قتيلاً، أسباب الكارثة إلى إصابة الطائرة بصاعقة، وهبوطها العنيف، إضافة ًالى الأحوال الجوية السيئة.





وإذا كانت الظروف الدقيقة التي تسببت في الكارثة مجهولة رسميا، إلا أن الطيار دينيس إفدوكيموف أبلغ وسائل الإعلام الروسية بأن الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبرجيت 100، اضطرت إلى هبوط اضطراري بعد تعطل عمل أجهزتها إثر إصابتها بصاعقة.





وكانت الطائرة غادرت للتو مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك الروسية وعلى متنها 73 راكباً و5 أفراد من طاقمها، عندما وقع الحادث وأجبرت على العودة.





وقال الطيار لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية: "بسبب الصاعقة، فقدنا الاتصال اللاسلكي وانتقلنا إلى نظام الحد الأدنى للقيادة أي دون كمبيوتر. إنه نظام الطوارئ".





وأضاف "تمكنا من استعادة الاتصال عبر تردد الطوارئ، لكنه كان قصيراً وعمل بشكل متقطع، استطعنا أن نقول بضع كلمات ثم انقطع الاتصال".





وأوضح الطيار أن النيران اشتعلت في الطائرة بسبب الهبوط العنيف. وأضاف "السبب هو بالتأكيد أن الخزانات كانت ممتلئة".





وبالإمكان مشاهدة الطائرة على شريط فيديو صوره أحد الهواة وهي تلامس مدرج المطار قبل أن ترتفع قليلاً ثم تهبط بقوة ما أدى الى اشتعال النار فيها.





وفي فيديو ثانٍ صُور داخل الطائرة يظهر الركاب يصرخون خوفاً، وظهرت ألسنة اللهب خارج هيكل الطائرة.





وبعد الهبوط مباشرة، أجلي عدد من الركاب بالمزالق في مقدم الطائرة فيما كانت تشتعل بسرعة كبيرة ويتصاعد منها الدخان الأسود.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من فنلندا التي يزورها أن أمريكياً قُتل في حادثة الطائرة وقدم تعازيه إلى عائلات القتلى.





وأبلغ أحد ركاب الطائرة ويدعى ديميتري كليبوشكين وكالة ريا نوفوستي بأنه شاهد "وميضاً أبيض اللون" أثناء الرحلة.





ونقلت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" عن راكب ثانٍ يدعى بيوتر إيغوروف "كان الهبوط عنيفاً، وكاد الخوف يفقدنا وعينا. ارتفعت الطائرة عن المدرج قليلاً لدى ملامسته ثم هبطت بقوة قبل أن تشتعل فيها النيران".





وقالت المضيفة تاتيانا كاساتكينا لوكالة انترفاكس بعد نجاتها: "أقلعنا ودخلنا وسط غيوم، وكان البرد يتساقط بقوة.

فجأة سمعنا مثل لكمة، وشاهدنا وميضاً".





وأوضحت أنه بعد الهبوط الاضطراري "سارع الركاب إلى الجري نحو المخرج، ولم تكن الطيارة قد توقفت بعد".





وأعلنت مصادر في أجهزة الطوارئ لوسائل الإعلام الروسية، العثور على "الصندوقين الأسودين" للطائرة في مكان الحادث وسلما إلى المحققين.





وأوضحت لجنة التحقيق، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا، إن 41 شخصاً لقوا مصرعهم بينهم شخص واحد من الطاقم هو مضيف كان يحاول دون جدوى فتح المخرج الخلفي للطائرة.





ونقل 9 أشخاص إلى المستشفى، بينهم 3 في حالة خطرة.





وكانت السوخوي سوبرجت 100 مصدر فخر للبلاد لدى إطلاقها في 2011. وهي أول طائرة مدنية صممتها روسيا بعد الاتحاد السوفياتي، للتنافس مع الطائرة امبراير البرازيلية، وبومباردييه الكندية.





ومع ذلك، تتعرض لانتقادات شديدة، وبالكاد تقنع الشركات خارج السوق الروسية، لأن العديد من الشركات الأجنبية التي كانت تستخدمها، فضلت تقليل استخدامها أو وقفه.





وفي 2012 ارتطمت طائرة سوبرجت كانت تشارك في عرض جوي في إندونيسيا ببركان، ما أدى إلى مقتل 45 شخصا كانوا على متنها. وعزت إندونيسيا السبب إلى خطأ ارتكبه الطيار.





واعلنت شركة يامال الروسية الإقليمية اليوم الإثنين إلغاء طلب لشراء 10 طائرات من نوع سوبرجت 100، إلا أنها أوضحت أن إلغاءها اتخذ لأسباب تتعلق بالسعر المرتفع، وليس بالتحطم.