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"الأرصاد" تحذر: الطقس شديد الحرارة ثاني أيام رمضان على هذه المناطق

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:21 م
الأرصاد تحذر: الطقس شديد الحرارة ثاني أيام رمضان على هذه المناطق
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ثاني أيام رمضان، غدًا الثلاثاء، وتضمن البيان أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف البيان أن درة الحرارة ستكون شديدة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتناول البيان أهم درجت الحرارة على المدن المصرية:
الصغرى - العظمى
القاهرة 19-30
الاسكندرية17-23
السلوم15-23
العريش19-24
كاترين16-27
حلايب 24-31
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