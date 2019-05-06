شاموسكا يعلن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أعلن البرازيلي بريليكس شاموسكا مدرب نادي الهلال السعودي، تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين بالجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي الهلال مع العين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة.





ويأتي تشكيل الهلال الرسمي لمباراة العين كالآتي:





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، ميلوش ديجينيك، محمد جحفلي، حسن كادش

خط الوسط: محمد كنو، عبدالملك الخيبري، سالم الدوري، كارلوس إدواردو

خط الهجوم: هتان باهبري، بافيتيمبي جوميز





وكان الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد أعلن أن الهلال والدحيل القطري هم أول المتأهلين لدور الـ16 من البطولة بعد تعادل الاستقلال والدحيل اليوم.



