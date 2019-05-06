مساجد السويس تستعد لاستقبال المصلين لصلاة التراويح أول يوم رمضان



وتزينت مساجد السويس بالانوار وزينة رمضان احتفالا بقدوم الشهر الكريم واجواء رمضانية بشوراع السويس وتوافد المصلين لاداء صلاة العشاء والتراويح وروحانيات رمضانية بين المواطنين ومازال المصلين بالتوافد على المساجد كبار وصغار والشباب للحشد فى أول أيام الشهر الكريم مع الشيوخ الأشهر فى السويس أنس جلهوم وطه حامد وعدد كبير من الشيخ للصلاة خلفهم فى صلاة التراويح.



تستعد مساجد محافظة السويس، مساء اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، المصليين لصلاة التراويح بكافة المساجد الشهيرة بالمحافظة وهى مسجد الاربعين والغريب والخضر والشرعية والنبى موسي والصحابة والتوحيد وحمزة بن عبد المطلب.