ماكرون يعتزم لقاء ترامب على هامش الاحتفال بذكرى معركة نورماندي

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاحتفالات بالذكرى السنوية 75 لمعركة نورماندي.





وجاء ذلك وفقاً لما أعلنته جنيفيف داريوسيك، وكيل وزارة الدفاع الفرنسية، على تويتر اليوم الاثنين.





وأكد ترامب من جانبه المشاركة في احتفالات نورماندي، لكنه لم يحدد تفاصيلها.





وكانت قوات الحلفاء تمكنت إبان الحرب العالمية الثانية في 6 يونيو 1944 من الوصول إلى شواطئ نورماندي بفرنسا التي كانت تحتلها القوات النازية، في أكبر إنزال قوات في التاريخ العسكري، وكان لهذه العملية أهمية خاصة في مسار الحرب لاحقاً.





وزار ترامب العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لوقف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى.





ويطغى الخلاف في الرأي على العلاقات بين واشنطن وباريس ومنها تمسك الرئيس الفرنسي بالاتفاق النووي مع إيران، والذي كان ترامب أعلن انسحاب واشنطن منه.





وذكرت محطة "فرانس بلو" استناداً إلى داريوسيك، أن ماكرون سيلتقي ترامب خلال حفل سيقام في مقبرة عسكرية أمريكية قرب مكان الإنزال "أوماها بيتش"، قبل اللقاء اللاحق الذي سيجمع الرئيسين في مدينة كان الساحلية.





ومن المتوقع أن يزور ماكرون ميناء بورتسموث البريطاني في 5 يونيو المقبل، وسيجتمع هناك مع الملكة اليزابيث الثانية في رحلة بحرية مع المحاربين البريطانيين القدامى الذين يعتزمون التوجه إلى فرنسا.





وحسب داريوسيك، فإن من المنتظر أن يقام في نورماندي في 6 يونيو المقبل حفل تذكاري دولي في منطقة الإنزال الكندي في "جونو بيتش"، ومن المنتظر أن تحضر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والأمير تشارلز ولي العهد البريطاني حفلاً بريطانيا سيقام في بلدة بايو التابعة لمنطقة نورماندي.