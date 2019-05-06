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دينا تعلن لأول مرة عن عدد زيجاتها

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:02 م
دينا تعلن لأول مرة عن عدد زيجاتها
دينا
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كساب أحمد
 
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قالت الفنانة دينا، إنها تزوجت 9 مرات بالفعل، والرقص هو من أفشل معظم هذه الزيجات، لأن معظم أزوجها كان لديهم نية في إعلانها الاعتزال عن الرقص.

وتابعت "دينا"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين،: "آخر طليق ليا، قالي لو بطلتي رقص هرجعك، دي حاجات محدش يعرفها".
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