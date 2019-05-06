"شباب مكة" يتأهب لخدمة زوار بيت الله الحرام

يواصل برنامج «شباب مكة في خدمتك»، دوره في خدمة الزوار والمعتمرين، بمشاركة 700 شاب، يقدمون سبعة مناشط، خلال موسم شهر رمضان المبارك بالشراكة مع عدة جهات حكومة.





وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: «إن المناشط التي يقدمها البرنامج التابع للمشروع تتمثل في خدمة الطائفين، والتي تهدف لتطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات وتسعيتهم مجانًا».





وأشار الغامدي، إلى أن ذلك يأتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، فضلًا عن خدمة «إرشاد التائه»، والمقدمة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، بإيصال الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام إلى مساكنهم.





كما تشمل الخدمات المقدمة، نشاط الإسعافات الأولية، وتُقدم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بإسعاف المصابين أو نقلهم إلى المراكز الصحية الموجودة داخل الحرم أو إلى مستشفى أجياد، بالإضافة إلى التوعية بحق الطريق، وتُقدم بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة؛ لمساندة رجل الأمن في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة ومنع الظواهر السلبية في المنطقة المركزية.





وتتضمن خدمات برنامج «شباب مكة في خدمتك»، التوعية بحق الطريق، ونشاط عربات الإحسان، والتي تعنى بإيصال كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة من نقاط حجز السيارات إلى ساحات المسجد الحرام بعربات الجولف، إلى جانب نشاط تنظيم مواقف «حي كدي» و«المسخوطة» بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.





يذكر أن برنامج «شباب مكة في خدمتك»، تابع لمشروع «تعظيم البلد الحرام»، وتدخل أنشطه عامها الخامس عشر على التوالي، في خدمة الزوار والمعتمرين في بالمسجد الحرام.