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السخرية من عمرو دياب في أولى حلقات "طلقة حظ"

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:54 م
السخرية من عمرو دياب في أولى حلقات طلقة حظ
عمرو دياب
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سارة إبراهيم
 
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عرضت قناة dmc الفضائية، أولى حلقات المسلسل الكوميدي "طلقة حظ" من بطولة الفنان مصطفى خاطر، وتضمنت الحلقة سخرية من النجم عمرو دياب، ضمن أحد المشاهد الذي جمع "خاطر" والفنان محمد أنور.


وظهر مصطفى خاطر الذي يجسد شخصية "عبد الصبور" داخل أحد الملاهي الليلية، وهو يرتدي "البلوفر" الشهير الذي سبق أن ارتداه "دياب" في فيديو كليب "تملي معاك" عام 2000، وأصبح موضة اتبعها الشباب وقتها.


وتضمن المشهد حديثاً بين "خاطر" و"أنور" حيث سخر الأخير من انجذاب إحدى الفتيات إلى الأول بسبب ارتداؤه "البلوفر"، قائلاً: "عمرو دياب كان بيخرج بيه وهو في الإعدادية"، وأضاف: "بكرة هلبس قميص خالد عجاج".


"طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدي، خالد أنور، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أنعام سالوسة، محمود فارس، محمود حافظ وآخرون، ومن إنتاج تامر مرسي.
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