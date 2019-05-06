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دينا عن الشيخ خالد الجندي: "متدين وبيعيب على خلقة ربنا"

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:54 م
دينا عن الشيخ خالد الجندي: متدين وبيعيب على خلقة ربنا
دينا
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كساب أحمد
 
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علقت الفنانة دينا، على انتقاد الشيخ خالد الجندي لها بسبب دعوتها لفتح مدارس للرقص قائلة: "أنا لا أدخل الفن بالدين، ومن قام بذلك هو الجندي".

ووجهت "دينا"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، رسالة للشيخ خالد الجندي، قائلة "أنا أحبه ولا أعترض عليه، وانت شيخ متدين، لكني أعيب عليك المعايبة على صوتي، دا خلقة ربنا، وهذه المعايبة ليست من صفة الدين أو النبلاء". 

ولفتت إلى أنها لم تتحدث على إنشاء مدارس للرقص الشرقي في كل أنحاء مصر مثلما تحدث "الجندي"، لافتة إلى أن مدارس الرقص منتشرة في كل أنحاء مصر من أجل الرياضة، معقبة: "من حق الستات ترقص وتتعرف على فن بلدهم، وترقص عشان تخس".
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