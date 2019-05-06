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40 ألف معلم سجلوا بالبرامج الصيفية المخصصة خلال 24 ساعة

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:52 م
40 ألف معلم سجلوا بالبرامج الصيفية المخصصة خلال 24 ساعة
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الفجر السعودى
 
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أعلنت وزارة التعليم، أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية من المعلمين والمعلمات، تجاوز 40 ألفًا خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التسجيل مستمر للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، وذلك حتى اكتمال المقاعد المخصصة.

يذكر أن إطلاق البرامج التدريبية الصيفية، يتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أثناء فترة الإجازة الصيفية، ويستهدف تطوير الأداء التعليمي على المستوى المهني، لاستثمار تلك الفترة على النحو الأمثل، حيث أتاحت وزارة التعليم التسجيل في البرامج من خلال بوابة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية من يومي 5 وحتى يوم 29 مايو الجاري.

ويأتي إطلاق تلك البرامج في ضوء استراتيجيات وزارة التعليم، لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ومستوى علمي ملائم لأعضاء هيئة التدريس، واتساقًا مع أهداف رؤية المملكة «2030»، حيث يتضمن المشروع تقديم مجموعة متنوعة من البرامج لعدد من منسوبي وزارة التعليم في مختلف الوظائف.
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