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فيفي عبده تقيس الضغط بعد مقلب رامز

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:51 م
فيفي عبده تقيس الضغط بعد مقلب رامز
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ترجى الفنان رامز جلال، الفنانة فيفى عبده لكي تقبل اعتذاره بعدما نفذ أولى حلقات مقلبه الرمضاني فيها، بعد المقلب، حتى قبلت اعتذاره، بعدما اعتدت عليه بالضرب والسب.

وجاء الطبيب كي يقيس لها الضغط، وبخاصة لسقوطها في الشلال ضمن المقلب والذي أدى إلى ارتفاع ضغطها.


"رامز فى الشلال" يعرض يوميا خلال شهر رمضان، على قناة MBC مصر في تمام الساعة السابعة.
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