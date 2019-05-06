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1759 رخصة أصدرتها التجارة الكويتية في أبريل

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:02 م
1759 رخصة أصدرتها التجارة الكويتية في أبريل
وزارة التجارة والصناعة الكويتية
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الفجر الاقتصادي
 
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أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 1759 رخصة للشركات عبر مركز الكويت للأعمال خلال شهر أبريل الماضي.

وحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، تنوعت التراخيص بين 1635 ترخيصا لشركات الأشخاص و25 ترخيصا للشركات الحرة متناهية الصغر و99 ترخيصا للمركبات المتنقلة.

وأوضح البيان أن مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) التابع لها تلقى 5241 طلباً لتأسيس شركات الأشخاص اعتمدت منها 3414 مبينة أنه تم تأسيس 1719 شركة وجار تأسيس 1799 أخرى.

وذكرت أن المركز تلقى 2472 طلبا لترخيص شركات الأشخاص أصدرت منها 1635 ترخيصا وهناك 710 تراخيص قيد الإصدار.

وأوضحت أن المركز تلقى أيضا 182 طلبا لتأسيس الشركات الحرة متناهية الصغر اعتمدت منها 66 طلبا في حين تم الانتهاء من تأسيس 32 شركة وجار تأسيس 32 شركة من الطلبات في حين تلقى 41 طلبا لترخيص الشركات الحرة متناهية الصغر أصدرت منها 25 طلبا وجار إصدار 16.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن المركز تلقى 203 طلبات لتراخيص المركبات المتنقلة أصدرت منها 99 ترخيصا وجار إصدار 104 تراخيص.

وبينت أن المركز تلقى أيضا 1106 طلبات لتأسيس شركات المركبات المتنقلة اعتمدت منها 723 طلبا في حين جار تأسيس 528 شركة فيما تم تأسيس 156 شركة.
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