بعد ربط سيناء بالدلتا.. خبراء: مشروعات الإسماعيلية انطلاقة حقيقية للتنمية الاقتصادية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.

انطلاقة حقيقية للتنمية الاقتصادية

وفى هذا السياق، أكد أحمد أبو على الخبير الاقتصادي، لاشك أن المشروعات التي تم افتتاحها تشكل نقطة انطلاق حقيقية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي رصدتها الدولة المصرية لتنمية سيناء، والتي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن أى تنمية اقتصادية حقيقية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تلك المشروعات تشكل عبورا جديدا لسيناء، وتؤكد على أن سلاح التنمية والتطوير الاقتصادي هو الآداه الأقوى والأكثر تأثيرًا في مسيرة البناء والتطوير والقضاء على أي تهديدات تواجه سيناء.

توفير فرص العمل

وأكد السيد أبو حليمة الخبير الاقتصادي، أن أنفاق قناة السويس والمشروعات التنموية القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية لانطلاق تنمية جديدة حقيقية لتنمية سيناء، فهي تهدف لسهولة حركة البضائع وربطها بين شرق وغرب مدن القناة عن طريق أنفاق بورسعيد، وهو أمر هام لاي عملية تنموية في سيناء وتوفير الكثير من فرص العمل.

وأشار " أبو حليمة"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن مكاسب مصر في تنمية سيناء، وتعزيز دمجها في النسيج القومي المصري، منها "إدخال سيناء في مجال اهتمام المستثمرين، و زيادة جاذبية للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، و دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة.

وأضاف أن هناك العديد من المكاسب أيضا منها" إعادة توزيع خريطة مصر السكانية، وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان، وأهداف مصر في تنمية سيناء لأنها المقصد المفضل للشركات العالمية لما تتمتع به من سهولة في ممارسة الأعمال وبيئة مناسبة للاستثمار، وسيناء قبلة للسياحة الدينية والأثرية والشاطئية والترفيهية وذلك عن طريق الحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية بسيناء كإحياء مسار العائلة المقدسة مع تنفيذ مشروعات سياحية وترفيهية على الشاطئ الساحلي لسيناء بمعايير عالمية.

وتابع، سيناء هي المكان المفضل للسكن والعمل وذلك عن طريق تنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية وإنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية سواء زراعية أو سياحية، وإنشاء مطار دولي محوري بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وإنشاء ميناء تجاري على البحر المتوسط.