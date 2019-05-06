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خالد الجندي: نواجه الآن نوعين من الإرهاب التطرف الديني والعلماني (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:38 م
خالد الجندي: نواجه الآن نوعين من الإرهاب التطرف الديني والعلماني (فيديو)
خالد الجندي
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن العالم يوجه الآن نوعين من الإرهاب: الاول ارهاب التطرف الديني، والثاني ارهاب التفسخ العلماني.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن إرهاب التفسخ العلماني منتشر في الغرب، وهذا واضح من التحلل من القيم الإنسانية، من خلال إباحة الشذوذ، والاجهاض، واباحة العلاقات دون زوج، أما التطرف الديني فيتمثل في رفض الآخر والحضارة وتحقير العلماء وخلافه.
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