"أكديما" تكشف موعد البدء في تصنيع أقلام الإنسولين وأدوية الأورام

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كشفت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، عن البدء في تصنيع أقلام الإنسولين وكربون الإنسولين بجانب المحاليل العلاجية والمياه المقطرة في أكتوبر 2019، بالإضافة إلى إنتاج الألبان العلاجية وأدوية البيوسيملار ذات التكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مضيفة أنه سيتم البدء في تأسيس مصنع إنتاج أدوية الأورام بنهاية العام الحالي 2019 حيث من المقرر أن ينتج 77 صنفًا دوائيًا منها 17 صنفًا كمرحلة أولى.



واستكمالًا لإنجازات "أكديما" واتساقًا مع توجه الدولة نحو التخطيط للدولة المصرية قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية للشركة لعام 2020 كان على رأس أولوياتها إنشاء مشروعات المستلزمات الطبية (مصنع السرنجات ذاتية التدمير – مشروع القفازات الطبية ومستلزمات الجراحة)، ودراسة إنشاء مصنع خام اللاكتوز بالتعاون مع وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مشروعات تحت الدراسة لعام 2020 2024 شملت تصنيع أقلام حقن الإنسولين، وإنتاج جميع أشكال العبوات الزجاجية، وجميع مواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تصنيع فلاتر الكلى وتصنيع أجهزة قياس السكر والشرائط الخاصة بها، وتصنيع مواد خام عالية التكنولوجيا لأدوية البيوسيملار والبايولوجيكال.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة.



جدير بالذكر أنه في عام 2016 – 2017 قامت أكديما بالتبرع لصالح صندوق دعم الدواء بمبلغ 250 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية في السوق المحلي عن طريق الاستيراد خاصة أدوية الأورام والهرمونات وفيتامين سي، كما قامت في عام 2018 بالتبرع بملبغ 50 مليون جنيه منها 45 مليون جنيه لصالح صندوق دعم الدواء و5 ملايين جنيه لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة.



