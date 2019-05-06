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خالد الجندي: الغرب يُصلح مشاكله ويدمر دول أخرى من أجل مصالحه

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:33 م
خالد الجندي: الغرب يُصلح مشاكله ويدمر دول أخرى من أجل مصالحه
خالد الجندي
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض، وللعبادة، لافتَا إلى أن العبادة مع عمارة الأرض هدفين لا يمكن الاستغناء عن أحدهما أبدًا.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن البعض انشغل بالعبادة ونسي المساهمة في الحضارة الإنسانية، والبعض الآخر اهتم بعمارة الأرض دون العبادة، ونسي وجود الله عز وجل، معقبًا: " كلا الطرفيين يتحول إلى وحش، وتنعدم منه كل القيم الدينية والأخلاقية"

ولفت إلى أن الغرب يقوم بتجربة الأدوية والأسلحة الجديدة، من خلال اشعال الحروب في دول العالم الثالث، معقبًا: "الغرب يصلح مشاكله ويدمر دول أخرى من أجل مصالحه".
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