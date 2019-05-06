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محافظ الإسكندرية يكرم أصغر الروائيين عقب مشاركته في معارض الكتاب

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:31 م
محافظ الإسكندرية يكرم أصغر الروائيين عقب مشاركته في معارض الكتاب
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دينا حسن-محمد رجب
 
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كرم اليوم الأثنين الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بمكتبه الطالب كريم محمد أحمد إبراهيم أحد أصغر الروائين في مصر صاحب رواية "عوالم مفقودة" وهي رواية فلسفية عن قدرة العقل البشري، والتي شارك بها في معرض القاهرة الدولى للكتاب، ومعرض بورسعيد للكتاب، ومعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

وخلال تكريمه؛ أعرب المحافظ عن إعتزاز الإسكندرية بتمثيل الطالب كريم لها في معرض القاهرة الدولى للكتاب وغيرها من المعارض الدولية. وأكد حرص المحافظة علي تشجيع الموهبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكي يستطيعوا تحقيق أهدافهم وأحلامهم، لافتا إلي ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل.

وأهدي المحافظ الطالب كريم محمد شهادة تقدير وجائزة مالية تقديرا وتشجيعا له علي مواصلة النجاح والتقدم. ووجه بضرورة السعي في تشجيع زملائه علي الإشتراك في المسابقات الإيجابية الهادفة. كما أكد علي دور الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وإزدهار لمصرنا.

ويذكر أن كريم محمد طالب بالصف الثالث الإعدادي بإدارة العجمي التعليمية، استطاع خلال دراسته تنمية موهبته من خلال القراءة الدائمة للكثير من الكتاب والمؤلفين، واجتاز مرحلة متقدمة في أولي كتابته روايته "عوالم مفقودة "، والتي بدأ في كتابتها من خلال تأثره بالفلسفة وعلم النفس.


محافظ الإسكندرية يكرم أصغر الروائيين عقب مشاركته في معارض الكتاب
محافظ الإسكندرية يكرم أصغر الروائيين عقب مشاركته في معارض الكتاب
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