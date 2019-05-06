برامج رمضان 2019.. بث مباشر أولى حلقات "رامز في الشلال" وفيفي عبده الضحية
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:19 م
الفجر الفني
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تنطلق بعد قليل، حلقة جديدة من برنامج "رامز في الشلال" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، أشهر مقدم برامج مقالب في الوطن العربي، على شاشة mbc مصر، في السابعة مساء، هقبل الإفطار مباشرة، ويحل اليوم الفنانة فيفي عبده، "ضحية"، أولى على الحلقة.
وكان رامز جلال، قد نشر البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلقّ قائلًا:“بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب“.
وخلال 24 ساعة، دخل البرومو قائمة "التريند"، الأكثر رواجًا، يوتيوب مصر، حيث تخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة حتى الآن.
ومن ضحايا مقالب رامز جلال، الذين ظهروا خلال البرومو فيفي عبده، وأحمد فتحي، وأحمد رزق، وشهيرة، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات، فرجاني ساسي.
يُذكر أن فكرة البرنامج، تدور حول استضافة مجموعة من النجوم ليذهبوا إلى أحد الجزر الموجودة في شرق أسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقة.
البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.
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