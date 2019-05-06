برامج رمضان 2019.. بث مباشر أولى حلقات "رامز في الشلال" وفيفي عبده الضحية

تنطلق بعد قليل، حلقة جديدة من برنامج "رامز في الشلال" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، أشهر مقدم برامج مقالب في الوطن العربي، على شاشة mbc مصر، في السابعة مساء، هقبل الإفطار مباشرة، ويحل اليوم الفنانة فيفي عبده، "ضحية"، أولى على الحلقة.

وكان رامز جلال، قد نشر البرومو الرسمي، للبرنامج عبر حسابه على ”إنستغرام“، وعلقّ قائلًا:“بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب“.





وخلال 24 ساعة، دخل البرومو قائمة "التريند"، الأكثر رواجًا، يوتيوب مصر، حيث تخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة حتى الآن.





ومن ضحايا مقالب رامز جلال، الذين ظهروا خلال البرومو فيفي عبده، وأحمد فتحي، وأحمد رزق، وشهيرة، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات، فرجاني ساسي.



