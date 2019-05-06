ننشر خطة الأوقاف فى شهر رمضان قوافل ودروس و295 مسجد للإعتكاف

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أعلن الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الدقهلية عن خطة المديرية طوال شهر رمضان الكريم من خلال تنفيذ 14 الف 724 قافلة طوال الشهر و14 الف 724 دوسا على مدار الشهر، كما يقام 49 ملتقى فكرى يوميا اى بإجمالى 588 ملقى على مدار شهر رمضان.



وأوضح زيادة أن محافظة الدقهلية بها 47 مكتب تحفيظ، 37 مدرسة قرائية داخل المساجد، 1807 دارس، ويبلغ عدد المقارىء 133 مقرأه الى جانب 4 مراكز اعداد محفظى القران فيهم 202 دارس.



وأكد زيادة على الإستعداد التام لاستقبال المصلين بجميع المساجد وضرورة تنشيط الامسيات والقواف والدروس، فحص جميع مكتبات المساجد والزوايا، وعدم السماح بإلقاء الدروس إلا بتصريح كتابي من رئيس القطاع الديني بالوزارة، ومتابعة المدارس العلمية والمدارس القرآنية وتهيئة الظروف لإنجاحها.



وشدد زيادة على ضرورة متابعة الأئمة وخطباء المكافأة ومدي التزامهم بمساجدهم وبتعليمات الوزارة والتأكد من عدم ترك المسجد للغير للحديث فيه وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت في الإذاعة الخارجية إلا في الآذان وخطبة الجمعة فقط وعدم الإعلان عن اي شيء دون تصريح مسبق من المديرية.



يذكر أن محافظة الدقلية بها 8 الاف 77 مسجد علي مستوى المحافظة استعدوا جميعا لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام فى شهر رمضان الكريم من بينهم 5 الاف 903 مساجد جامعة و55 مسجد، و7 مساجد اثرية.

