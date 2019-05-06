ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر خطة الأوقاف فى شهر رمضان قوافل ودروس و295 مسجد للإعتكاف

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:31 م
ننشر خطة الأوقاف فى شهر رمضان قوافل ودروس و295 مسجد للإعتكاف
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
أعلن الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الدقهلية عن خطة المديرية طوال شهر رمضان الكريم من خلال تنفيذ 14 الف 724 قافلة طوال الشهر و14 الف 724 دوسا على مدار الشهر، كما يقام 49 ملتقى فكرى يوميا اى بإجمالى 588 ملقى على مدار شهر رمضان. 

وأوضح زيادة أن محافظة الدقهلية بها 47 مكتب تحفيظ، 37 مدرسة قرائية داخل المساجد، 1807 دارس، ويبلغ عدد المقارىء 133 مقرأه الى جانب 4 مراكز اعداد محفظى القران فيهم 202 دارس. 

وأكد زيادة على الإستعداد التام لاستقبال المصلين بجميع المساجد وضرورة تنشيط الامسيات والقواف والدروس، فحص جميع مكتبات المساجد والزوايا، وعدم السماح بإلقاء الدروس إلا بتصريح كتابي من رئيس القطاع الديني بالوزارة، ومتابعة المدارس العلمية والمدارس القرآنية وتهيئة الظروف لإنجاحها.

وشدد زيادة على ضرورة متابعة الأئمة وخطباء المكافأة ومدي التزامهم بمساجدهم وبتعليمات الوزارة والتأكد من عدم ترك المسجد للغير للحديث فيه وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت في الإذاعة الخارجية إلا في الآذان وخطبة الجمعة فقط وعدم الإعلان عن اي شيء دون تصريح مسبق من المديرية. 

يذكر أن محافظة الدقلية بها 8 الاف 77 مسجد علي مستوى المحافظة استعدوا جميعا لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام فى شهر رمضان الكريم من بينهم 5 الاف 903 مساجد جامعة و55 مسجد، و7 مساجد اثرية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات