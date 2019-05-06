رئيس مجلس "أكديما": الشركة تنتج أدوية بقيمة 8.5 مليارات جنيه سنويا

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قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، إن شركة أكديما تتبعها 18 شركة منها 11 شركة دوائية، أهمها: "إيبكو، والمهن الطبية، وسيديكو، وأكتوبر فارما، وأكديما إنترناشيونال"، بالإضافة إلى 3 شركات تجارية وشركة للأبحاث العلمية، و3 شركات للمستلزمات الطبية تمثل 20% من سوق الدواء المصري، مشيرة إلى أن هذه الشركات تنتج 850 صنفًا دوائيًا تمثل 35 مجموعة دوائية، موضحةً أن الشركة تنتج أدوية بقيمة 8.5 مليارات جنيه سنويًا، وتسعى لزيادتها إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن أكديما تقوم بالتصدير إلى أغلب دول العالم خاصة دول أفريقيا، حيث تبلغ قيمة صادراتها نحو 1.1 مليار جنيه، وتعد من أكبر الشركات المصدرة لأفريقيا.



وأشارت "غراب" خلال اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة، إلى أن النجاح الذي تشهده الشركة حاليًا هو امتداد لنجاحات رؤساء مجالس إدارات الشركة السابقين، وخاصة الدكتور عوض تاج الدين والذي ساهم بشكل كبير في تطوير الشركة والشركات التابعة.



وذكرت "غراب" أن أهم المجموعات الدوائية التي تنتجها شركة أكديما هي: مضادات الفطريات والمضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والبكتريا والديدان ومسكنات ومضادات الالتهاب، والأدوية البيولوجية، وأدوية الغدد والهرمونات والجهاز الهضمي وهرمونات منع الحمل، وأدوية الجلدية والأوعية الدموية والجهاز العصبي والغدد والقلب والحساسية والتخدير والإنسولين البشري، والبنسلين وباسط العضلات وبخاخات المضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية فيروس "سي"، وقطرات الأذن، وأدوية الجهاز التنفسي وألبان الأطفال والأدوية الجلدية وقطرات العيون، أدوية الفم والأسنان وأدوية الكلى والمحاليل الطبية وحقن الكورتيزون.

