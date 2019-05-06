الاتحاد السكندري يقاطع قنوات "أون سبورت"

قرر مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مقاطعة قناة أون سبورت، وعدم التعامل مع برامجها خلال الفترة المقبلة.





يأتي قرار إدارة زعيم الثغر، بعد قطع القناة للإرسال عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلى التى أقيمت بينهما أمس بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات دور الثمانية من منافسات كأس مصر .





وشهدت الساعات الماضية غضب كبير من جانب الشارع السكندري، وعدم قدرة جماهير الفريق على مشاهدة اللقاء، وإذاعة مباراة الأهلي والنجوم إف سي بالدوري العام.





ونجح الاتحاد السكندرى في الفوز على الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين، والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.



