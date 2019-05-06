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خالد سليم ووالدته ضيفا عمرو عبد الحميد وجيهان خليل في أولى حلقات "سيرة الحبايب"

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:23 م
خالد سليم ووالدته ضيفا عمرو عبد الحميد وجيهان خليل في أولى حلقات سيرة الحبايب
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داليا الحسين
 
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يحل الفنان خالد سليم ووالدته، ضيوفًا على أولى حلقات برنامج "سيرة الحبايب" الذي يُعرض عبر شاشة قناة TeN، طوال شهر رمضان المبارك.


"سيرة الحبايب"، برنامج يهتم بالعلاقات الإنسانية القوية بين النجم وضيفه، الذي يختاره ليشاركه الحوار. يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل.


يعرض "سيرة الحبايب" في الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوميًا عبر شاشة TeN.


"سيرة الحبايب" برنامج بطابع رمضاني خالص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.
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