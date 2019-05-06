رئيس جامعة بني سويف: دورات تدريبية في الإسعافات الأولية لجميع الكليات

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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم (170) على تدريب عددًا من العاملين بجميع كليات وقطاعات الجامعة المختلفة على أعمال الإسعافات الأولية.



وأوضح رئيس الجامعة أن من سيقوم بالتدريب كوارد علمية متميزة من كلية التمريض بالجامعة، لافتُا أن التدريب يشمل عددًا مناسبًا من العاملين بالكادر الخاص والعام والعمال والأمن الإداري، مشيرا إلى أن التدريب سوف يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية، وانسداد مجرى الهواء المفاجئ، وإنعاش القلب والتنفس، والجروح، والنزيف، والحروق، والكسور، والإغماء والغيبوبة، والتشنجات، والتسمم.