ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس جامعة بني سويف: دورات تدريبية في الإسعافات الأولية لجميع الكليات

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:21 م
رئيس جامعة بني سويف: دورات تدريبية في الإسعافات الأولية لجميع الكليات
Advertisements
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
Advertisements
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم (170) على تدريب عددًا من العاملين بجميع كليات وقطاعات الجامعة المختلفة على أعمال الإسعافات الأولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن من سيقوم بالتدريب كوارد علمية متميزة من كلية التمريض بالجامعة، لافتُا أن التدريب يشمل عددًا مناسبًا من العاملين بالكادر الخاص والعام والعمال والأمن الإداري، مشيرا إلى أن التدريب سوف يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية، وانسداد مجرى الهواء المفاجئ، وإنعاش القلب والتنفس، والجروح، والنزيف، والحروق، والكسور، والإغماء والغيبوبة، والتشنجات، والتسمم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات