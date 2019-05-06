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السيجارة أول حاجة بفطر بيها هل حلال أم حرام؟.. الدكتور إبراهيم رضا يجيب

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:19 م
السيجارة أول حاجة بفطر بيها هل حلال أم حرام؟.. الدكتور إبراهيم رضا يجيب
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داليا الحسين
 
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رد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصل "هل يجوز الإفطار على السجائر".

وقال "إبراهيم"، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن التدخين يعد من المحرمات؛ لأنه ملئ بالمفاسد، مضيفًا: "لا يجوز الإفطار على معاصي".

وتابع: "يجب أن يكون شهر رمضان الكريم بداية الإقلاع عن التدخين"، مشيرًا إلى أن التدخين يعد من حالات الإسراف، معلقا: "رمضان فرصة للتخلص من الحرام والتقرب إلى الله".
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