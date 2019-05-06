آخر موعد للتسجيل في حساب المواطن دفعة يونيو

أكد حساب المواطن على أن سيتم تقديم موعد إيداع ليوم واحد فقط حيث كان من المقرر إيداعه يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو وذلك بعد أن وافق يوم العاشر يوم إجازة رسمية.





وأوضح البرنامج أن عملية التسجيل في حساب المواطن دفعة شهر يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر الجاري في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون إيداع الدعم للدفعة التالية.





ويذكر أنه بحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة.