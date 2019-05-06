البورصات الأوربية تتراجع مع تلميحات بعودة الحرب التجارية
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:12 م
وكالات
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تراجعت البورصات الأوربية في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التوترات التجارية مجدداً بين الصين والولايات المتحدة.
وجاء تراجع البورصات الأوروبية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بصدد زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% يوم الجمعة.
وأضاف الرئيس الأمريكي ان بلاده لن تخسر مليارات الدولارات بسبب الصين بعد الآن.
وتزامن هبوط الأسهم الأوروبية مع خسائر حادة في نظيرتها الآسيوية بنهاية التعاملات إلى جانب تراجع قوي لـ"وول ستريت" خلال التداولات.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 أشهر، فيما استقرت مبيعات التجزئة هناك خلال مارس الماضي.
وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.9% إلى 386.8 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1% عند 12286.8 نقطة.
وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2% مُسجلاً 5483.5 نقطة.
أما في بريطانيا فتتوقف التداولات اليوم في عطلة رسمية احتفالاً بعيد العمال.
وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1197 دولار.
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