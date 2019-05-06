وزيرة الصحة توجه الشكر للدكتور عوض تاج الدين على ماقدمه لـ"أكديما" خلال فترة رئاسته لها

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة" اكديما"السابق، لما قدمه من إنجازات خلال فترة رئاسته للشركة والذى ساهم بشكل كبير فى النهوض بصناعة الدواء المحلى، كما وجهت الشكر لدكتورة " ألفت غراب"، لمجهوداتها فى تطوير الشركة والشركات التابعة.





جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة.





يذكر أن قيمة إنتاج الأعمال لشركة أكديما خلال عام 2018 بلغت 8،5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 13% عن العام الماضي لتصبح 8،3 مليارات جنيه.



