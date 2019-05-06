أبطال آسيا.. الاتحاد يطمح لخطف بطاقة التأهل.. والنصر يسعى للفوز الثالث

يسعى فريق الاتحاد إلى تحقيق الفوز على الريان القطري، غدًا الثلاثاء، ليضمن الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري ابطال آسيا لكرة القدم 2019 .





ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، الوحدة الإماراتي مع ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي في أبوظبي، ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، مقابل سبع نقاط للاتحاد، وأربع للوكوموتيف وثلاث للريان.





ويكفي الوحدة تحقيق التعادل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، في حين أن فوز الاتحاد على الريان وتعادل الوحدة مع لوكوموتيف يعني تأهل الوحدة والاتحاد عن المجموعة.





وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 21 مايو الجاري، حيث يلتقي لوكوموتيف الريان في طشقند، والاتحاد مع الوحدة في جدة.





وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد على الريان 5-1 في جدة، والجولة الثانية فوز الوحدة على الاتحاد 4-1 في أبوظبي، وشهدت الجولة الثالثة فوز الاتحاد على لوكوموتيف 3-2 في جدة، وتعادل الاتحاد في الجولة الرابعة مع لوكوموتيف 1-1 في طشقند.





على الناحية الأخرى، يطمح فريق النصر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يواجه ضيفه الوصل الإماراتي، غدًا الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.





ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، غدًا، فريق الزوراء العراقي ذوباهان الإيراني على استاد كربلاء الدولي في، ويتصدر ذوباهان ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، مقابل ست نقاط للنصر وأربع للزوراء وثلاث للوصل.





وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 21 مايو الجاري، حيث يلتقي الوصل مع الزوراء في دبي، وذوباهان مع النصر في كربلاء.





وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوصل على النصر بهدف دون مقابل في دبي، ثم خسر النصر من ذوباهان بثلاثة أهداف مقابل اثنين في دبي، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على الزوراء بأربعة أهداف لهدف في الرياض، وفي الجولة الرابعة تغلب النصر على الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد في كربلاء .