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الفول الرمضاني طبق رئيس على مائدة الإفطار في جدة

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:01 م
الفول الرمضاني طبق رئيس على مائدة الإفطار في جدة
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الفجر السعودى
 
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يحرص العديد من أهالي جدة خاصة، ومناطق المملكة عامة، على توفير وجبة الفول على مائدة رمضان، وقبل حلول أذان المغرب بنحو الساعة تزدحم محال الفول الشهيرة لتقديم وجبة الفول والتميس لمحبي ذلك الطبق، الذي يعتبر طبقًا رئيسًا بلا منازع من بين الأطباق الأخرى.

وتعتبر وجبة الفول على مائدة الإفطار من العادات الشعبية المنتشرة منذ زمن طويل في بيوت جدة، حيث أصبح الفول اليوم يقدم بطرق عصرية من خلال إضافة النكهات والسلطات الحارة وسلطة الطحينة؛ كونه أيضًا غنيًا بالبروتينات، خصوصًا أنه من البقوليات الغنية بالبروتينات اللازمة لبناء خلايا جسم الإنسان وتساعد على نموه ونشاطه.

وخلال جولة «عاجل» بمدينة جدة، رصدنا عددًا من الصائمين الذي جاءوا لممارسة عادتهم في الحصول على الفول والتميس للإفطار به مع حلول أذان أول أيام شهر رمضان المبارك.
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