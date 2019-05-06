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عرض برنامج" التجربة" على قناتي mbc1 وmbc العراق

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:58 م
عرض برنامج التجربة على قناتي mbc1 وmbc العراق
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الفجر الفني
 
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تعرض قناتي mbc1وmbc العراق برنامجا بعنوان" التجربة"، خلال شهر رمضان، من تقديم 4 مذيعين وائل منصور من مصر، سمير غانم اليامي من السعودية، محمد سمير من العراق، وعباس جعفر من لبنان.

وتدور فكرة البرنامج إنساني اجتماعي كوميدي يقدمه 4 مذيعين من مصر والسعودية والعراق ولبنان، ويتكون البرنامج من 30 تجربة مختلفة كلا في بلده، تحمل رسالة معينة.

البرنامج يرأس تحريره وائل السادات، وتنفيذ شركة اوس ستديو ويارا ميديا، إخراج عام أسامة الشرقي، وإشراف عام اوس الشرقي.

وكانت "نشرة أخبار الميديا" قد انفردت بنشر خبر بالأمس عن كواليس تصوير البرنامج، ومرفق صورة من نص الخبر المنشور.

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