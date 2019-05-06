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نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يجتمع بـ"مدبولي" ووزيري الكهرباء والري ويوجه بمواصلة جهود ترشيد المياه

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار السادسة.. السيسي يجتمع بـمدبولي ووزيري الكهرباء والري ويوجه بمواصلة جهود ترشيد المياه
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسلطات الإيرانية تخلي قرية عقب انفجار لأنبوب نفط في الأهواز.

 

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية عقد اليوم الإثنين جلسة مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية "نيفين ميميكا"، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل دفع علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتي المجالات والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

 

"السيسي" يجتمع بـ"مدبولي" ووزيري الكهرباء والري.. ويوجه بمواصلة جهود ترشيد المياه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

 

الرئيس السيسي يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السيد نيفن مميتسيا، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

 

السلطات الإيرانية تخلي قرية عقب انفجار لأنبوب نفط في الأهواز

أعلنت السلطات الإيرانية عن إخلاء إحدى القرى صباح الاثنين بعد انفجار ضخم في أنبوب في خطوط أنابيب النفط بالقرب منها في جنوب شرقي إقليم الأهواز.

 

رئيس فنزويلا يخطط لزيارة روسيا الشهر المقبل

نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستى الروسية عن وزير خارجية فنزويلا، قوله اليوم الاثنين، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد يزور مدينة سان بطرسبرج الروسية الشهر المقبل لحضور منتدى اقتصادي هناك.

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المزيد عن: وزير الخارجية مصطفى مدبولي انفجار الكهرباء والطاقة المتجددة الري الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي الأهواز
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