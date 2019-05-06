ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تحلية المياه" تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزوار

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:33 م
تحلية المياه تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزوار
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
أتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ وأكملت استعداداتها لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان حوالي (2.700.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (27%) مقارنة بالموسم الماضي، كما تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان حوالي (850.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (36%) مقارنة بالموسم الماضي.

وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي جاهزية التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال شهر رمضان المبارك، والاستعداد منذ وقت مبكر لتحقيق ذلك عبر الخطط المدروسة لزيادة الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة، لافتاً إلى سعي منسوبي المؤسسة لبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.

وأفاد أن التحلية رفعت استعداداتها لتأمين المياه في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواكبة الارتفاع الملموس في الطلب على المياه خلال هذا الشهر، واستعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمن – بمشيئة الله – استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، تضمنت رفع جاهزية فريق العمل سواءً كان في المحطات أو في أنظمة نقل المياه في المناطق المشار إليها، ورفع كميات المياه لهذا العام - بفضل من الله - عن العام الماضي، وذلك في سياق خطط نجاح جميع محطات التحلية في كل المناطق لشهر رمضان المبارك، التي تجيء تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات