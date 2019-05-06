وزير الآثار يتابع المراحل النهائية لتجهيزات المتحف الكبير

التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به والدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية لمشروع المتحف المصري الكبير مع مجموعة من الأثريين والمرممين ومنسقي العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات العمل الأثري والوقوف على موقف نقل القطع الأثرية وسيناريو العرض للمرحلة الثانية والأخيرة.





وخلال اللقاء أثني العناني على روح التعاون الملحوظة بين العاملين وأن المتحف هو أهم مشروع ثقافي في العالم، وهدية مصر للعالم مشيرا إلى أن العاملين بالمتحف في سباق مع الزمن للانتهاء من المشروع في موعده المحدد نهاية عام 2020.





كما التقي العناني أيضا بممثلين عن التحالف المسؤل عن إعداد الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروع، بحضور اللواء عاطف مفتاح وأعضاء من فريق الخبراء الخاص بالمشروع، وذلك لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية وكراسة الشروط الخاصة بإدارة وتشغيل الخدمات بالمشروع والتي تعتبر في مراحلها النهائية، و ذلك لطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة على التحالفات الخمسة التي كان قد سبق الإعلان عنها ديسمبر ٢٠١٨.





يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.





ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.





شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.





وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.





وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.



