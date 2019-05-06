المسجد الحرام يخصص 150 مصحفاً للمكفوفين بلغة برايل والقرآن المترجم

خصصت إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام أكثر من 150 مصحفاً للمكفوفين بلغة برايل والقرآن المترجم معاني كلماته إلى 65 لغة.





و أوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام، الشيخ خالد بن محمد الحارثي، قائلاً: إن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب تحرص على توفير ما يحتاجه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول رواد بيت الله الحرام في خِزانات مخصصة بأنحاء المسجد الحرام.





وبيّنَ "الحارثي" أن عدد العاملين بإدارة شؤون المصاحف والكتب وصل إلى أكثر من 69 موظفاً ما بين رسميين ومتعاقدين موسميين؛ وذلك للعمل على تنفيذ خطة موسم رمضان، والتي تتلخص في تقديم برامج خاصة بالمصاحف والقرآن الكريم وبرامج خاصة بالكتب العلمية والمطويات والكتيبات والوسائل الدعوية المختلفة، بالإضافة إلى تجديد مصاحف (برايل) والتراجم وإضافة التفسير الميسر ذو الحجم الصغير.





و أضاف أنه تم العمل على غسيل جميع أرفف المصاحف وتنظيفها وتلميعها وإجراء الصيانة الدورية عليها، كما تم زيادة أماكن المصاحف الألومنيوم في سطح المسجد الحرام بعدد 200.





وأكد "الحارثي" أن الإدارة تحرص على تقديم ما يفيد الزائر الكريم للمسجد الحرام من خلال توزيع الكتيبات والمطويات ومصاحف الإهداء وتقديم حلقات مكثفة لتعليم القرآن الكريم لإقراء رواد المسجد الحرام من معتمرين وزوار، حيث يصل متوسط ما سيتم توزيعه من مصاحف وكتيبات فضائل العبادات والآداب وما يختص بالمرأة وغيرها بساحات المسجد الحرام إلى خمسة آلاف نسخة يومياً، بلغات متعددة منها "الأوردية، الإندونيسية، التركية، الفرنسية، الإنجليزية".





واختتم "الحارثي" بنصائح توجيهية وهي عدم وضع الأغراض الشخصية بالخِزانات الخاصة بالمصاحف وخاصة في القبو خلال العشر الأواخر، وإعادة المصحف الشريف لمكانه المخصص داخل الخِزانات الخاصة به بعد التلاوة، وألا يتم تغيير مواقع خِزانات المصاحف النحاسية وعدم الخروج بأي نسخة من المصاحف خارج المسجد الحرام.







