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السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:28 م
السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018 .

 
كما وقع الرئيس السيسى، قانون رقم 64 لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018

ووقع أيضاً قانون رقم 65  لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 017 2-2018، كما وقع قانون رقم 66  لسنة  2019 بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018، كما وقع الرئيس القانون رقم 67  لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية .
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