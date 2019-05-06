السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018 .





كما وقع الرئيس السيسى، قانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018





ووقع أيضاً قانون رقم 65 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 017 2-2018، كما وقع قانون رقم 66 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018، كما وقع الرئيس القانون رقم 67 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية .