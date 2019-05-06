محافظ الغربية: الانتهاء من رصف شوارع حي أول طنطا بإجمالي طول 3.5 كم (صور)

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قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنة تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف فى نطاق حى أول طنطا بطول 3.5 كم وذلك بعد تطوير كافة المرافق الموجودة بها وأيضًا مراعاة عمل بلاعات تصريف الأمطار وتم رفع مطابق الصرف الصحى للتناسب مع الطبقة الأخيرة للأسفلت.



حيث تم الإنتهاء من رصف شارع أبو بكر الصديق بطول 400 متر وعرض 13 متر وشارع الحريرى بطول 300 متر وعرض 6.5 متر وشارع المأمون القبلى بطول 400 متر وعرض 7 متر.



كما تم الإنتهاء من شارع عبد المنعم رياض بطول 750 متر وعرض 14 متر وشارع هداية بطول 400 متر وعرض 4.5 متر وكذا شارع الميهى بطول 275 متر وعرض 6.5 متر.



كما تم الإنتهاء من شارع بونابرت بطول 200 متر وعرض 5 متر وأيضًا شارع كفر عصام من أول الطريق السريع حتى دوران النادى بطول 650 متر وعرض 14 متر.



والجدير بالذكر أن أعمال الرصف فى نطاق حى أول طنطا تم الإنتهاء منها قبل موعد المخطط الزمنى، ويأتى ذلك فى إطار متابعة المحافظ لمراحل تنفيذ الأعمال أولًا بأول للتأكد من سرعة إنجازها ولتوفير الأريحية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم مع الإلتزام الكامل بكافة المعايير والمواصفات القياسية.



وفى هذا السياق أكد محافظ الغربية أن المعدل الطبيعى لتنفيذ هذه الأعمال يتجاوز العام ولكنه تم ضغط الأعمال وتم الإنتهاء منها فى مدة لم تتجاوز 3 شهور، مع إستمرار متابعة جميع مخططات الرصف حيث أنه جارى الإنتهاء منها جميعًا.