إحباط تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة بميناء سفاجا
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:15 م
سليم الهواري
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها.
وتعود الواقعة أثناء إنهاء إجراءات الجمركية للركاب المسافرين لميناء ضبا على متن العبارة القاهرة بإدارة تفتيش الركاب تم الاشتباه في الراكب "ي. م. ا" مصرى الجنسية، وتم تشكيل لجنة من قبل مأموري التفتيش بالجمرك لتفتيش أمتعته الشخصية فتبين وجود 46400 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخفاة داخل أكياس لب وسودانى وزن الكيس 8 كيلو جرام، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 18 مليونا و550 ألف جنيه، وقرر مجدي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
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