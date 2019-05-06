ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحباط تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة بميناء سفاجا

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:15 م
إحباط تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة بميناء سفاجا
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها. 

وتعود الواقعة أثناء إنهاء إجراءات الجمركية للركاب المسافرين لميناء ضبا على متن العبارة القاهرة بإدارة تفتيش الركاب تم الاشتباه في الراكب "ي. م. ا" مصرى الجنسية، وتم تشكيل لجنة من قبل مأموري التفتيش بالجمرك لتفتيش أمتعته الشخصية فتبين وجود 46400 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخفاة داخل أكياس لب وسودانى وزن الكيس 8 كيلو جرام، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 18 مليونا و550 ألف جنيه، وقرر مجدي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
Advertisements
المزيد عن: ميناء سفاجا كيبتاجون حوادث الفجر أخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات