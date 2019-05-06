زراعة الفيوم مساحة زراعة القطن 18218 فدان بالمحافظة
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:21 م
ريهام على
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تشتهر محافظة الفيوم منذ قديم الزمن بزراعة القطن وتحتل مساحة كبيرة من مدن ومراكز وقري المحافظة في زراعة القطن علي الرغم من انخفاض المساحه المزروعة العام الماضي.
من جانبه أوضح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن المحافظة شهدت الموسم الحالي زراعة أكبر كمية لمحصول القطن ووصلت المساحة إلى 18218 فدان.
مشيرا الي انة تم عمل لجنة مكونة من متخصصين من جمعية المحاصيل الحقلية ومديرية الزراعه ًوهيئة تحكيم القطن وارشدوا المزارعين على زراعة القطن.
ولفت إلى أن الأعوام الماضية انخفض زراعة القطن بالمحافظة بسبب زيادة أسعار، الأسمدة وعدم زيادة سعر القنطار فاضطر المزارع بعدم زراعة القطن مرة أخرى.
من جانبه أوضح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن المحافظة شهدت الموسم الحالي زراعة أكبر كمية لمحصول القطن ووصلت المساحة إلى 18218 فدان.
مشيرا الي انة تم عمل لجنة مكونة من متخصصين من جمعية المحاصيل الحقلية ومديرية الزراعه ًوهيئة تحكيم القطن وارشدوا المزارعين على زراعة القطن.
ولفت إلى أن الأعوام الماضية انخفض زراعة القطن بالمحافظة بسبب زيادة أسعار، الأسمدة وعدم زيادة سعر القنطار فاضطر المزارع بعدم زراعة القطن مرة أخرى.
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