محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة للعاملين بمرفق المياه بالخارجة بعد نجاح خطة التشغيل
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:18 م
هدير محمود
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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح مكافأة للعاملين بمرفق مياه الشرب بمركز الخارجة وذلك بعد نجاح منظومة تشغيل محطات المياه علي مدار ٢٤ ساعة دون إنقطاع بمدينة الخارجة، وذلك بناء على القرار الغير مسبوق من محافظ الإقليم لتوفير المياه علي مدار اليوم بدلا من إنقطاعها مساء، والذي كان يمثل حلم لأبناء المحافظة.
وأوضح الزملوط أنه تم التشديد علي عمل مناورة لتشغيل جميع الآبار بنطاق مدينة الخارجة وذلك لتشغيلها بالتناوب بما يضم إستمرار ضخ المياه وخاصة بساعات الذروة بكافة أحياء المدينة، وعدم التأثير علي سلامة الآبار البالغ عددها ٢٥ بئر تغطي المدينة بأكملها.
من جانبه، أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة أن خطة التشغيل التي تم وضعها تعمل بكفاءة تامة ولم يحدث أي تأثير على كفاءة عمل المحطات، مشيرا إلي أن شكوي إنقطاع المياه ببعض المناطق ترجع إلي تهالك بعض الخطوط الفرعية الخاصة بالمواطنين والتي يتم التعامل معها فورا بمعرفة المختصين بالمرفق.
وأوضح الزملوط أنه تم التشديد علي عمل مناورة لتشغيل جميع الآبار بنطاق مدينة الخارجة وذلك لتشغيلها بالتناوب بما يضم إستمرار ضخ المياه وخاصة بساعات الذروة بكافة أحياء المدينة، وعدم التأثير علي سلامة الآبار البالغ عددها ٢٥ بئر تغطي المدينة بأكملها.
من جانبه، أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة أن خطة التشغيل التي تم وضعها تعمل بكفاءة تامة ولم يحدث أي تأثير على كفاءة عمل المحطات، مشيرا إلي أن شكوي إنقطاع المياه ببعض المناطق ترجع إلي تهالك بعض الخطوط الفرعية الخاصة بالمواطنين والتي يتم التعامل معها فورا بمعرفة المختصين بالمرفق.
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