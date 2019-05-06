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بمناسبة رمضان.. إطلاق سراح 60 نزيلاً من سجون محافظات الحدود

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:15 م
بمناسبة رمضان.. إطلاق سراح 60 نزيلاً من سجون محافظات الحدود
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الفجر السعودى
 
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أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان

ويأتي هذا ذلك بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز حيث شمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وأوضح الأمير فيصل بن خالد أنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد ولازالت منعقدة حتى تاريخه للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 60 نزيلاً والعمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين، مؤكداً مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة، داعياً جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.
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