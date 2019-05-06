وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:08 م
وكالات
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قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية عقد اليوم الإثنين جلسة مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية "نيفين ميميكا"، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل دفع علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتي المجالات والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد الاهتمام الذي توليه مصر لتطوير علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية تعميق التعاون والشراكة القائمة في كافة المجالات، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات خلال الأعوام الماضية وانتظام انعقاد مجلس المشاركة، أخذًا في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الأجنبي الأول بها.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف المناحي، وخاصةً في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تنفذه الحكومة المصرية، فضلًا عن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث نوه شكري إلى تطلع الجانب المصري لسرعة الاتفاق بين الجانبين على المشروعات التي سيجرى تنفيذها خلال الأعوام المقبلة.
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه اللقاء تناول أيضا عددًا من التحديات ذات الاهتمام المشترك، حيث أبرز الوزير شكري الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى النجاحات المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشف حافظ أن إمكانية إقامة تعاون ثلاثي في أفريقيا استحوذت على مساحة من محادثات وزير الخارجية مع "ميميكا"، حيث حرص المفوض الأوروبي على الاستماع لأولويات مصر خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك موضوعات الاندماج الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي في ربوع القارة مع التركيز على تطوير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، وموضوعات الأمن والسلم في القارة الأفريقية.
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