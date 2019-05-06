رمضان في الأقصر.. ارتفاع في درجات الحرارة والسحب تحجب الشمس عن الأرض

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تشهد الأقصر، ارتفاعًا في درجات الحرارة، تزامنًا مع انتشار السحب في سمائها التي حجبت الشمس عن الأرض.



وبلغت درجة الحرارة العظمى، اليوم الاثنين، في محافظة الأقصر، 42، والرطوبة 16 درجة، فيما بلغت سرعة الرياح 5 كليو متر في الساعة.



وغطت السحب المتوسطة، سماء المحافظة، خلال أول أيام شهر رمضان الكريم، بينما خلت الشوارع من المارة في أوقات الظهيرة، تخوفًا من شدة الحرارة.

