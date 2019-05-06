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رابط مشاهدة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا الجولة الخامسة على بي إن سبورت

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:07 م
رابط مشاهدة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا الجولة الخامسة على بي إن سبورت
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يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي اليوم الاثنين في استاد جامعة الملك فهد لخوض مباراة بينهما في دوري أبطال آسيا، ويتواجه الفريقان بالجولة الخامسة لدور المجموعات، فس مباراة يسعى فيها الهلال لتعزيز صدارته في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط أما العين فيبحث عن تحسين وضعه والارتقاء من مؤخرة الجدول الذي يقبع فيه بنقطتين.

موعد مباراة الهلال والعين اليوم
تنطلق أحداث مباراة الهلال والعين في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا
تذاع مباراة الهلال والعين على قناة bein sport hd 3 وكذلك الكأس.

معلقا مباراة الهلال ضد العين
أعلنت بي ان سبورت عن اسناد التعليق على المباراة للسوداني سوار الذهب، في حين يعلق خالد الحدي على أحداثها عبر قناة الكأس.

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