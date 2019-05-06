ميناء دمياط يصدر 44.8 ألف طن ملح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .





و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1419 طن قمح .





في حين غادر عدد 664 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30075 من البضائع العامة منها عدد 89 سيارة نقل محملة بـ 4881 طن قمح .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174813، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31157 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3428 طن رمل و 44800 طن ملح و 1300 طن فوسفات و 10530 طن يوريا و 4350 طن علف بنجر و 450 طن أسمنت .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 855 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 496 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 174 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5000 طن قمح و 5105 طن حديد و 1216 طن خشب و 7000 طن أرز و 2000 طن خردة و 5109 طن ذرة .





هذا وقد غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته .