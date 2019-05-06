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السراج يبدأ جولة أوروبية بحثا عن الدعم ضد هجوم حفتر

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:00 م
السراج يبدأ جولة أوروبية بحثا عن الدعم ضد هجوم حفتر
ماكرون والسراج
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ترجمة- دينا قدري
 
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يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز السراج يوم الثلاثاء جولة في العواصم الأوروبية الرئيسية من أجل "جمع الدعم ضد هجوم" خليفة حفتر، وفقًا لما أعلنته اليوم وزارة الخارجية.

وسيلتقي السراج برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صباح الثلاثاء والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين في المساء ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء في باريس، بحسب ما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية. كما من المقرر أن يجري زيارة لبريطانيا.

وتكتسب زيارة باريس أهمية خاصة بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي اتهمت فرنسا مرارًا وتكرارًا بدعم حفتر، على الأقل من الناحية السياسية. وهو ما نفته السلطات الفرنسية، مؤكدة معارضتها لعملية عسكرية والتزامها بـ"عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

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