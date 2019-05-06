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كريم خطاب يستضيف عبدالحليم علي في برنامج "بطاقة أفريقيا"

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:01 م
كريم خطاب يستضيف عبدالحليم علي في برنامج بطاقة أفريقيا
عبدالحليم علي
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف اليوم المذيع كريم خطاب، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق عبد الحليم على، وذلك فى أولى حلقات برنامجه "بطاقة أفريقيا"، ويسرد العندليب مع خطاب كواليس مشاركته فى بطولة الأمم الأفريقية 2006 فى مصر ومدى تفاعل الجمهور مع تلك البطولة وفرحة الفوز بها.

 

برنامج "بطاقة أفريقيا" يذاع فى الـ5:30 مساء يوميا، وتدور فكرته حول استضافة لاعبى ونجوم مصر بكرة القدم الذين شاركوا بكأس الأمم الأعوام السابقة وسرد تفاصيل وكواليس تلك البطولات.

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