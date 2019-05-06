تفاصيل الجدول الزمني لمسابقة "التعليم" للقرآن الكريم





يُطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، غدًا الثلاثاء (2 رمضان 1440هـ) مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها الثاني والأربعين، التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.





‏‎وقال المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن مهدي الحارثي، إن «الإدارة أكملت مع الجهات المساندة كامل الاستعدادات للبدء في استقبال المشاركين الذين يبلغ عددهم نحو 123 متسابقًا ومتسابقةً من 50 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة.





وبيَّن أن المسابقة يرعاها نائب أمير المنطقة، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وبحضور أئمة الحرم المكي الشريف، ومديري الإدارات بمنطقة مكة المكرمة؛ ما يوضح حجم الدعم للمسابقة، متمنيًا التوفيق للجميع.





‏‎وفيما أشار الحارثي إلى أنه سيُقام الحفل التكريمي للمسابقة الخميس 4 رمضان، في فندق فور بوينتس؛ فقد أوضح المدير التنفيذي للمسابقة بتعليم مكة الدكتور سعد العتيبي، أن «المسابقة ذات طابع خاص، ومتميز، وتعمل على ربط طلاب وطالبات المملكة بكتاب الله والعمل على تطبيقه».





وأوضح العتيبي أن «المسابقة تشمل 11 فرعًا، فيما يتنافس طلاب التعليم العام في خمسة فروع هي: القرآن كاملًا مع حُسن التلاوة والتجويد مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة الكهف، وعشرون جزءًا من سورة التوبة إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة النور، و15 جزءًا من سورة الكهف إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة الأحزاب، وعشرة أجزاء من سورة العنكبوت إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة يس، وخمسة أجزاء من سورة الأحقاف إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لسورة الحجرات».





أما المعلمون والمعلمات في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، فيتنافسون في ثلاثة فروع (القرآن كاملًا مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لجزء قد سمع، وعشرون جزءًا من سورة التوبة إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لجزء تبارك، وعشرة أجزاء من سورة العنكبوت إلى سورة الناس مع تفسير كلمات غريب القرآن الكريم لجزء عم».





وأشار العتيبي إلى أن مسار مدارس التحفيظ يتنافس فيه طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم في ثلاثة فروع (القرآن كاملًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و15 جزءًا للمرحلة الابتدائية من سورة الكهف)، موضحًا أن عدد لجان التحكيم في البنين 22 محكمًا، ومثلهم في البنات.



