ريهام عبدالغفور ضيفة تامر بشير في "التوصيلة عالنجم" على "نجوم إف.إم"

يبدأ المذيع تامر بشير، برنامجه الرمضانى الجديد، "التوصيلة عالنجم" اليوم الاثنين، على "نجوم إف ام"، مع النجمة ريهام عبد الغفور، والتى تحكى خلال الحلقة عن أشهر السيارات التى تحبهم والأغنيات التى تحب سماعها أثناء القيادة، وتكشف عن تفاصيل مشاركتها فى أعمالها الفنية الأخيرة.

ويذاع برنامج "التوصيلة عالنجم" فى الـ4:10 عصرا يوميا، وتدور فكرته حول استضافة 30 نجما ونجمة طوال الشهر فى توصيلة والحكى عن ما يحب بالسيارات والأغانى التى يحب سماعها فى السيارة، واصعب المواقف التى مرت عليه مع سياراته.

يذكر أن ريهام عبد الغفور تشارك فى سباق الدراما الرمضانية بمسلسل "زى الشمس"، مع دينا الشربينى، بجانب مشاركتها فى مسرحية "الملك لير" مع النحم الكبير يحيى الفخرانى.